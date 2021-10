Giorgia Palmas ha postato uno scatto rovente sui social network: la showgirl offre una minigonna al limite del legale.

Giorgia Palmas è una delle conduttrici e showgirl più conosciute in Italia. La classe 1982 divenne popolare grazie al suo ruolo di ‘Velina’ per ‘Striscia la Notizia’. La nativa di Cagliari, nella sua vita, ha avuto alcune storie importanti. Dopo la relazione con il calciatore Davide Bombardini (dalla loro unione è nata Sofia), la Palmas è stata legata sentimentalmente per diverso tempo all’inviato Vittorio Brumotti.

Giorgia è attualmente la compagna dell’abile nuotatore Filippo Magnini: la coppia ha avuto una bambina di nome Mia. I social network sono terreno fertile per i suoi scatti esplosivi: l’ex Velina, quasi tutti i giorni, condivide in rete contenuti spettacolari. La 39enne, qualche istante fa, ha pubblicato un post che contiene una fotografia da brividi: la minigonna che indossa è al limite del legale.

Giorgia Palmas, minigonna al limite del legale: visione da infarto

Giorgia, questo pomeriggio, ha incantato i suoi seguaci piazzando sul web uno scatto favoloso in cui indossa una minigonna troppo corta. Le sue gambe chilometriche e il suo stacco di coscia fanno sognare. La showgirl è comodamente appoggiata ad un muro e guarda con fierezza verso l’obiettivo della camera.

“Ready to go. Approfittando di queste bellissime giornate di sole a Milano #scarpe (che mi piacciono mooolto)”, ha scritto nella didascalia. E non a caso, infatti, i suoi stivali vengono citati nello spazio commenti da tantissimi followers. Il suo compagno Magnini ha postato due emoticon a cuoricino sotto la fotografia.

Il post odierno a raccolto più di 4.500 likes e quasi 50 commenti. Gli apprezzamenti per lei ormai si sprecano: gli utenti del web si scatenano sempre ogni qual volta l’ex velina piazza qualcosa sul web.