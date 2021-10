Cecilia Rodriguez, la fisicità esplode nel mini dress che lascia poco all’immaginazione – FOTO

Cecilia Rodriguez, l’ultima foto lascia poco spazio all’immaginazione: la fisicità esplode nel mini dress viola.

Una sensualità ed una bellezza che lasciano di stucco, Cecilia Rodriguez è sicuramente un incanto per chiunque la guardi. Le sue foto parlano chiaramente, da perfetta modella assume di volta in volta delle pose che accendono l’eros e infuocano gli animi persino dei più “puri”. Al pari della maggiore Belen, Cecilia è una bomba che esplode quando meno te l’aspetti.

I fans devono ancora riprendersi dalla foto di ieri; un’immagine – vedi sopra – che riflette il corpo nella sua genuinità. Una visione “ostacolata” solo dallo slip nero cut out a vita alta. Stupenda, quasi illegale…la pelle nuda non lascia spazio all’immaginazione. Anche la foto che ha appena postato è sempre davanti allo specchio e l’immagina riflessa è un colpo al cuore, incantevole.

Cecilia Rodriguez, l’immagina riflessa dallo specchio infuoca il web

Soddisfatta dalla conduzione del programma “Ex-on the beach MTV Italia” la minore delle sorelle Rodriguez si concede una foto allo specchio mostrando una stupenda fisicità avvolta in un mini dress viola che lascia scoperta una zona del corpo simbolo di seduzione, le gambe. Lunghe, toniche e degne da modella che lasciano senza fiato ed i commenti pertanto fioccano all’impazzata.

Nonostante il clima sereno scaturito dal corpo esplosivo dell’argentina, non manca occasione per “sporcare” l’atmosfera limpida sotto il post. Qualcuno – così, senza motivo – scrive: “Nooooo Cechu Noooooo! Gli stessi sandali di Soleil nooo ti prego! Sei anni luce lontana da certe persone 🔥❤️”. Un’utente saggiamente le fa notare come il messaggio appaia spropositato e privo di senso: “La domanda sorge spontanea, cosa c’entrano le scarpe? Questo è voler polemizzare sul nulla😢😢😢😢😢😢”.

Cecilia, che siano commenti positivi o negativi non interviene. “Siete stati bravissimi 👏🏼 👏 più sciolti della scorsa edizione avete rotto il ghiaccio 🙌👏… bravi bravi bravi ❤️❤️❤️”La showgirl si concentra sui suoi progetti e ama condividerli col web, godendosi i frutti del suo lavoro con commenti appaganti.