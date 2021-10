Il cantante Federico Salvatore ricoverato in gravi condizioni, aggiornamenti sul suo stato

Il cantautore napoletano è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale, aveva annunciato da poco il lancio del nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”.

La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno per moltissimi fan del cantautore napoletano diventato famoso per il suo brano “Azz..”, uscito nel 1995 e venduto in 700mila copie che gli fecero ottenere due dischi di platino.

Il 62enne è ricoverato dal 13 ottobre all’Ospedale del Mare di Napoli dopo una emorragia cerebrale, la notizia è stata data dalla moglie Flavia D’Alessio che ha anche informato di aggiornare giorno dopo giorno sul suo stato di salute. Come sta adesso Salvatore? Le sue condizioni sembrano far sperare.

Salvatore, 48 ore dopo: notizie aggiornate sulle condizioni di salute

View this post on Instagram Un post condiviso da Federico Salvatore (@federicosalvatoreofficial)

Al momento le sue condizioni di salute sono stabili, tenute sotto stretta osservazione dei medici della rianimazione in cui si trova. Questo è quello che la moglie ha fatto sapere su Facebook come ultimo bollettino medico direttamente ai giornali che seguono la sua vicenda.

“Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive” – ha scritto sul social Flavia. “Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi (…) Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone (…)”.

L’artista aveva annunciato solo qualche mese fa l’uscita del suo nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”, che sarebbe dovuto uscire il 17 settembre, giorno del suo 62esimo compleanno.

La data era poi stata fatta slittare per motivi personali, che però ironicamente lo stesso Salvatore aveva motivato con la morte di Giacinto, il pappagallo parlante che aveva ormai con sé da 25 anni. Sono in molti ad attendere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e a pregare per lui.