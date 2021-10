Erica Piamonte ha appena condiviso una serie di fotografie sul suo profilo Instagram: lo spacco del vestito è un qualcosa di spettacolare.

Erica Piamonte, qualche anno fa, fece a lungo parlare di lei a causa della sua presunta relazione con Taylor Mega. La bella influencer, qualche anno fa, prese parte al ‘Grande Fratello’ e nella casa più spiata d’Italia svelò il suo orientamento sessuale. La classe 1988, invitata a ‘Live – Non è la D’Urso’, ha avuto un confronto acceso con Elisa Todisco e Giorgia Caldarulo, ree di essere diventate amanti.

Erica, in ogni modo, continua a deliziare gli occhi dei suoi followers condividendo scatti strepitosi in cui mette in mostra tutta la sua incredibile bellezza e il suo irresistibile fascino. L’ultimo post apparso sul suo profilo ha già raccolto diverse interazioni: le fotografie in cui indossa un vestito super sexy hanno già fatto il giro della rete.

Erica Piamonte, lo spacco fa girare la testa: impossibile non guardare

Erica, nella serie di fotografie che ha condiviso su Instagram, indossa un vestito di colore verde. Lo spacco è semplicemente illegale e arriva quasi fin su: impossibile non guardare proprio lì. Le gambe chilometriche, inoltre, sono come al solito una delizia per gli occhi degli ammiratori.

“E se mi innamoro di Milano per davvero”, ha scritto nella didascalia la nativa di Firenze. Gli scatti realizzati tra le vie del capoluogo lombardo hanno già raccolto più di 2milal likes. La Piamonte ha cercato anche di interagire con i fan. “Quale foto avreste messo per prima?”, ha chiesto agli utenti. Diversi ammiratori, tuttavia, stanno inondando lo spazio dei commenti con elogi e apprezzamenti. “Sei uno spettacolo irresistibile”, ha chiosato un follower.

