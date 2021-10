“Sexy sirena”, Justine Mattera sul bagnasciuga: la camicia bagnata ti fa volare – FOTO

Justine Mattera in versione sirena ha fatto perdere l’equilibrio anche ai cuori e agli animi più duri tra i seguaci della showgirl

Justine Mattera è il sogno proibito di molti suoi fan. La bella showgirl stuzzica gli animi anche dei follower più seri e fa venire le palpitazioni a chiunque. Il suo ultimo scatto immersa nelle acque del mare di ottobre è un puro capolavoro.

Tuttavia la soubrette non affascina solo per il suo fisico da capogiro ma anche per l’impegno che mette ogni volta che partecipa a una causa benefica a tema sport.

Il suo ultimo prezioso contributo è stato alla corsa i bici “Santiago in rosa” all’ Autodromo nazionale di Monza, promossa dalla Onlus “Cancro Primo Aiuto”, a cui hanno partecipato anche la giornalista Stefania Andriola, la triatleta Alessandra Fior e la coach Sabrina Schillaci.

Justine Mattera, la foto che fa perdere i sensi

“Il mare d’ottobre”, queste le parole che ha usato la Mattera per descrivere la sua immagine adagiata sul bagnasciuga mentre si lascia fotografare con i capelli e la camicia bagnati. Uno scatto che ha fatto volare con la fantasia i suoi tantissimi ammiratori.

La sportiva è seguita da un folto numero di follower, ben 508mila, niente male per non essere più giovanissima né una influencer di professione. Dalle immagini di sé che spesso e volentieri appaiono sul suo profilo Justine fa capire che non ha nessuna voglia di cedere il passo a tutte le altre starlette che popolano i social network, Instagram in primis.

Un’ammiratrice ha commentato in lingua inglese: “Sei una sexy sirena” ed effettivamente in quest’ultimo scatto sembra proprio immersa nel suo elemento naturale dal quale non ha nessuna intenzione di emergere se non per mostrare incanto e fascino estremo.

Justine ha 50 anni compiuti il 7 maggio e proprio in onore di questo traguardo ha pubblicato la sua autobiografia intitolata, “Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?”.