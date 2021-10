“Così sei divina, complimenti”, Claudia Ruggeri come neanche la immaginate. È davvero la FOTO dell’anno

Claudia Ruggeri e lo scatto che non vi sareste mai immaginati di vedere: la Miss di “Avanti un altro!” mostra una versione di sé inedita ma indubbiamente attraente

Il pubblico di Canale Cinque è impaziente di vedere Miss Claudia Ruggeri di nuovo all’opera. La modella, da molti anni, è nel cast del quiz game di “Avanti un altro!”, dove non manca di ipnotizzare il pubblico in studio e quello da casa con i propri outfit mozzafiato e le sfilate a luci rosse. La cognata di Paolo Bonolis, che su Instagram vanta di oltre 1 milione di followers, ha talento e bellezza da vendere. Appena un’ora fa, la Ruggeri ha postato uno scatto diverso dal solito. L’abbigliamento con cui si è presentata la modella ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci.

Claudia Ruggeri come neanche la immaginate. È davvero la FOTO dell’anno

“Indosso sempre il mio abito preferito, la semplicità“: questa la didascalia che descrive l’ultimo, imperdibile selfie di Claudia Ruggeri. La modella, cognata di Paolo Bonolis, da molti anni ipnotizza il pubblico di “Avanti un altro!” con i propri look esplosivi, che accentuano le sue forme da pin-up. La modella, consapevole del proprio fascino, ha messo in difficoltà un gran numero di partecipanti alla trasmissione: i concorrenti, distratti dalle forme di Claudia, si sono inevitabilmente ritrovati a dover abbandonare lo studio.

Nel selfie condiviso quest’oggi, la Miss riesce ad ostentare la propria bellezza pur nella più totale semplicità. Claudia indossa infatti una maglia grigia che esalta il suo volto radioso e gli occhi verdi, facendola apparire più sensuale che mai. Il nuovo taglio di capelli valorizza i suoi lineamenti e non manca di entusiasmare i fan. “Sempre più stupenda“, “Con questo taglio sei divina, complimenti“: questi gli apprezzamenti dei suoi seguaci.

Claudia appare meravigliosa in ogni veste e con qualsiasi tipo di outfit addosso. Gli utenti dei social, pazzi di lei, sono rimasti di stucco di fronte al recente annuncio della modella. “Stiamo tornando“, ha scritto la Ruggeri in un post, in riferimento alla nuova edizione di “Avanti un altro!”. Cosa bolle in pentola?