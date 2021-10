Romina Carrisi, svela un segreto ai fan: “Due minuti sottosopra e mi passa” – VIDEO

Romina Carrisi ha svelato un suo recondito segreto ai fan sui social network, affermando che solo in un modo riesce nel suo intento: i dettagli

La figlia minore di Al Bano Carrisi e Romina Power non era molto in vena di cominciare la sua giornata stamattina. Aveva infatti un problema a cui ha posto rimedio in un modo del tutto singolare prima di andare negli studi di “Oggi è un altro giorno”.

Negli ultimi tempi infatti Romina Junior è una delle ospiti ricorrenti del programma di Serena Bortone in onda tutti i giorni alle 14:00 su Rai 1.

Tra i protagonisti di oggi ci sono state Neva Leoni, conosciuta dal pubblico del piccolo schermo grazie al suo ruolo di Tina Amato ne “Il paradiso delle signore”, e Milena Vukotic, l’attrice che interpretava Pina, la moglie del ragionier Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La luce che illumina Parigi”, Wanda Nara: la giacca si apre proprio lì e scopre il paradiso – FOTO

Romina Carrisi, il modo in cui si fa passare ogni male

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pierpaolo Pretelli prepara la sorpresa più bella a Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

Stamattina Romina Carrisi ha pubblicato un video nelle Instagram Stories in cui ha raccontato di avere l’ansia e l’unico modo in cui riesce a farsela passare è mettersi sottosopra.

È riuscita nell’intento grazie a questo esercizio, così come ha raccontato subito dopo in un’altra clip, nella quale aveva un aspetto alquanto disordinato, apparendo però sempre molto bella.

Non è da tutti riuscire a compiere un tale sforzo ed è davvero una cura originale usare questo escamotage contro lo stress e in momenti in cui un po’ d’ansia prende il sopravvento.

Nelle storie successive fortunatamente la Carrisi si è mostrata più che in forma e pronta per affrontare un’altra giornata di lavoro immersa nella trasmissione di Rai 1 che sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolti.

A Romina Carrisi non piace parlare della sua vita privata, tuttavia sembra che sia fidanzata con un medico: “Ha qualcosa di speciale negli occhi – ha raccontato al settimanale “Gente” -, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro”.