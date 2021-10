Attimi di terrore a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è sconvolta: “La stanno aggredendo!”

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha vissuto degli attimi di puro terrore: “La nostra inviata è stata aggredita”

Nella puntata appena conclusasi di “Pomeriggio 5“, Barbara D’Urso ha voluto ripercorrere i terribili momenti vissuti nella giornata di ieri. La conduttrice, che si sta occupando ormai da giorni del caso del medico di Borgaro Torinese, ha assistito ad una scena che l’ha lasciata completamente senza parole.

L’inviata Carlotta Dessì, che si trovava di fronte allo studio del medico, è stata assalita dai pazienti che si erano recati presso l’ambulatorio per ottenere dei green pass falsi. La presentatrice, scioccata, ha mandato in onda proprio oggi le sconcertanti immagini dell’aggressione.

Attimi di terrore a "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso è sconvolta: "Aggredita una nostra inviata"

È ancora sotto shock la conduttrice Barbara D’Urso per via di quanto accaduto ad una sua collaboratrice. La redazione di “Pomeriggio 5”, da giorni, si sta occupando del caso del medico di Borgaro Torinese che rilascia a pazienti e non pazienti dei green pass falsi. Ieri, l’inviata Carlotta Dessì, che si trovava proprio davanti allo studio dell’uomo, è stata aggredita e spintonata dalle persone che si trovavano in fila di fronte all’ambulatorio. Quest’oggi, la D’Urso ha nuovamente trasmesso le immagini della terribile aggressione, commentando quanto accaduto.

“La nostra inviata è stata aggredita in diretta“, ha esordito in tono grave la conduttrice. “Dovete sapere che presso questo studio arrivano non pazienti da tutta Italia per ottenere l’esenzione dal vaccino. È qualcosa di gravissimo“: questo il racconto della D’Urso, che ha ringraziato svariate volte l’inviata Carlotta per essersi esposta ad un simile rischio. Gli ospiti in studio non hanno potuto far a meno di sottolineare il coraggio della giornalista: “È stata davvero bravissima, complimenti a lei“.

Nonostante lo shock, quest’oggi la Dessì si trovava nuovamente al di fuori dello studio del medico per fornire un resoconto dell’aggressione subita e dei suoi sviluppi. La redazione di “Pomeriggio 5”, a quanto sembra, non mollerà facilmente la presa.