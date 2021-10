“Uomini e Donne”, l’addio che fa più male: “Vi saluto”. Siamo senza parole

Durante la puntata odierna di “Uomini e Donne” è accaduto qualcosa che il pubblico non si aspettava minimamente: l’annuncio di Maria De Filippi ha scosso i telespettatori

Nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne“, la bomba che molti attendevano è stata finalmente sganciata. Maria De Filippi ha posto sotto gli occhi dei presenti la situazione di Joele ed Ilaria, che le anticipazioni avevano in parte già svelato. Il tronista, durante un ballo, ha cercato di mettersi in contatto con la corteggiatrice, dimenticandosi dei microfoni che hanno ripreso tutta la scena.

La De Filippi, visibilmente adirata, ha tentato di spiegare ai due la scorrettezza di quanto avvenuto. Mentre opinionisti e corteggiatrici si scagliavano contro la coppia, una voce si è distinta dalle altre pronunciando quanto segue: “Io vi saluto“. Andiamo a vedere nei dettagli quello che è successo.

“Uomini e Donne”, l’addio che fa più male: “Vi saluto”. Cosa è successo?

Quest’oggi, Maria De Filippi e la redazione di “Uomini e Donne” hanno mostrato alle corteggiatrici di Joele un fatto gravissimo. Il tronista, durante un ballo, ha cercato di mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria, chiedendole di accettare la richiesta di un suo amico che aveva iniziato a seguirla tramite Instagram. Immediatamente, opinionisti e presenti in studio hanno cominciato ad attaccare i due, colpevoli di aver tradito la fiducia della trasmissione.

Joele e Ilaria, in evidente imbarazzo, hanno cercato di giustificarsi, sottolineando l’ingenuità del loro gesto. “Non l’ho percepita come una richiesta maliziosa. Non voleva mettersi in contatto con me, voleva semplicemente che iniziassi a seguire il suo amico“: questa la debole tesi della corteggiatrice. La De Filippi, che fino a quel momento era rimasta in silenzio, ha pronunciato una frase che ha zittito tutti i presenti: “Basta così, non è successo nulla di grave per fortuna. Però io vi saluto“. La sua sentenza non ammetteva alcun tipo di replica.

Joele e Ilaria, che hanno percepito con chiarezza la volontà della conduttrice, si sono alzati dalla sedia ed hanno abbandonato lo studio. Gli applausi da parte del pubblico e dei parterre non si sono fatti attendere.