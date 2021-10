“Ma siete bellissime” Le Donatella cambiano tutto, lingua fuori e la sorpresa per tutti i fan – FOTO

Le favolose ex gieffine Giulia e Silvia Provvedi hanno dovuto cambiare il loro look, a causa di un importante progetto.

Le bellissime sorelle Provvedi hanno pubblicato un post, composto da due selfie da urlo: nelle foto è ben visibile un notevole cambio look per quanto concerne i capelli.

Nella didascalia del post le magnifiche ex concorrenti del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ hanno spiegato a cosa è dovuto questo radicale cambiamento: “Come vi avevamo anticipato OGGI abbiamo stravolto il nostro look! Siamo prontissime per dare il via a questa nuova straordinaria esperienza”.

E ancora: “Saremo le protagoniste di un film ricco di colpi di scena, di più non possiamo raccontarvi… Vi porteremo con noi in questo viaggio sorprendente!”.

Ecco, dunque, la foto che ormai è sulla bocca di tutti… E voi come le preferite?

Le Donatella ci danno un taglio: i fan hanno amato questo cambio look… – FOTO

