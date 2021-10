Un’esibizione in grande stile per l’icona del web, Valentina Vignali, il risultato è un trionfo di meravigliosa e trasparente eleganza. “Chi non zoomma”, si sa…

Modella dal fisico longilineo e statuario, cestista per passione sin dalla sua adolescenza, nonché recente ex gieffina e seguitissima influencer riminese classe 1991, la bellissima Valentina Vignali è approdata in queste ore nella terra nordica dai panorami naturali mozzafiato.

Giunta in Svezia con il giusto carico d’adrenalina, e più precisamente nella sua capitale, Stoccolma, pronta a scovarne i suoi interessati segreti e le sue viste a strapiombo sulla città, dato il suo amore incondizionato per i viaggi e per fuggire alla volta di mete finora sconosciute, regalerà ai suoi fan uno spettacolo ancor più emozionante. “Chi non zoomma“, si sa, consiglierà goliardicamente un fan: “gode solo a metà“.

Leggi anche —>>> I Maneskin approdano in America: l’incredibile annuncio, fan in estasi

“Chi non zoomma la gode solo a metà” Valentina Vignali: abito trasparente? E’ pazzesco

PER VEDERE “L’ABITO TRASPARENTE” DI VALENTINA VIGNALI, VAI SU SUCCESSIVO.