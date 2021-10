Alessia Spagnulo ha condiviso un nuovo scatto rovente in cui si è mostrata incredibile. Le sue curve sono mozzafiato.

Fisico incredibile, curve bollenti, fascino ipnotico. Alessia Spagnulo continua a conquistare il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e la sua verve unica, tanto che su Instagram è seguita da ben 178 mila follower rapiti dai suoi scatti bollenti in cui si mostra sempre irresistibile.

Nata in provincia di Taranto, il suo volto è diventato noto per la sua partecipazione a Miss Italia nel 2018 dove alle selezioni ha preso parte portando con se la figlia Chloè che all’epoca aveva appena sei mesi. Una scelta che aveva conquistato molti in quanto ritenuta coraggiosa e aveva mostrato quanto fosse forte il suo desiderio di prendere parte al concorso di bellezza più noto in Italia.

In questi anni ha portato avanti la carriera da modella e l’attività sul web. Il suo Instagram è una raccolta di scatti dalla sua vita personale e professionale in cui si mostra sempre bellissima. Le sue foto roventi mandano in estasi i fan conquistati dalle sue curve perfette e dal suo viso irresistibile: il suo ultimo post apparso sul social ha fatto sognare tutti.

Alessia Spagnulo mise irresistibile: gioia per gli occhi

