la modella Elisa Visari

Interprete del noto personaggio di Rebecca, per l’undicesima stagione della serie televisiva di “Don Matteo“, la giovanissima attrice, Elisa Visari, ha esordito ben sei anni fa nel mondo della moda, per decidere poco più tardi di dedicarsi a quella che ad oggi è una delle sue più grandi passioni, la recitazione.

Classe 2001, ed una bellezza capace di meravigliare, la nata sotto il segno della Vergine e dalla bionda chioma reciterà per la prima volta sul grande schermo nel 2018. Guidata alla regia da Gabriele Muccino, ed affiancata da presenze importanti come l’attrice Claudia Gerini, in “A Casa Tutti Bene”. Un’esperienza di collaborazione che proseguirà presto con la realizzazione di un altro film, “Gli Anni Più Belli“. Un’avventura vissuta sempre al fianco di attori di grande calibro come, per citarne soltanto un esempio, Pierfrancesco Favino.

"Non sei legale" Elisa Visari

