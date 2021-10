“Oggi è un altro giorno”, Milena Vukotic tutta la verità su Paolo Villaggio: “Era cosi…”

Milena Vukotic è stata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ecco cosa ha raccontato in diretta. Tutti i dettagli

Milena Vukotic è una delle attrici più conosciute dal pubblico italiano. Di un talento unico, ha fatto compagnia a milioni di telespettatori interpretando nonna Enrica in Un medico in famiglia, la serie storica che ha appassionato per anni il nostro Paese.

Non solo, è una nota attrice di teatro e le sue performance sono ricordate a livello internazionale. Qualche giorno fa è stata ospite a “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone ed ha raccontato alcuni retroscena sulla su vita privata e professionale.

Milena Vukotic, il suo rapporto con Fantozzi

In occasione dell’intervista a “Oggi è un altro giorno”, Milena Vukotic ha parlato a lungo del suo ruolo nella saga Fantozzi. Per anni è stata Pina, la signora Fantozzi, interpretato dal suo caro amico Paolo Villaggio.

All’attrice dal talento unico non interessava essere grottesca, era il ruolo a richiederlo e da vera professionista, Milena è sempre riuscita a dare il massimo. Sul suo collega e caro amico ha poi rivelato: “Era una persona molto gentile. Anche se aveva un aspetto burbero, poi era un uomo molto gentile”.

Poi ha parlato del suo personaggio spiegando che di Pina le appartiene l’insicurezza. Ha poi svelato un aneddoto sul regista Federico Fellini: “Fellini mi chiese il pesce persico e sono andata nella migliore pescheria di Roma a prenderlo, ma non era stagione e mi diedero un altro pesce che feci al cartoccio – ha raccontato – Al momento della cena mi sono scusata per il pesce persico e lì si è scatenata una serata piena di scherzi e prese in giro perché lui naturalmente me lo aveva detto sapendo che non era di stagione”.

Nonostante la sua età, Milena Vukotic non è mai fermata. Qualche anno fa ha anche partecipato al programma “Ballando con le stelle” rivelandosi una ballerina provetta.