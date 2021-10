Benedetta Parodi ha fatto sognare i fan con una foto mozzafiato scattata direttamente dal letto. Subito è boom di like e commenti.

Fascino eterno, curve sbalorditive, talento innato per i fornelli. Benedetta Parodi continua a stupire i fan con la sua bellezza e la sua verve, tratti distintivi della sua persona che le hanno permesso di affermarsi nel mondo dello spettacolo come conduttrice ed esperta di cucina.

Oltre ai successi televisivi è seguitissima sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 1 milione di follower. La conduttrice di “Bake off Italia” sul social racconta la sua vita personale e professionale mostrando scatti in cui è sempre bellissima.

Dai momenti sui set, agli shooting, non mancano gli attimi al fianco della sua splendida famiglia: sposata con il giornalista Fabio Canessa è mamma di Eleonora, Matilde e Diego.

Oltre a questo sul social riprende le sue preparazioni uniche e scatti dai suoi momenti di relax. Proprio l’ultimo post la ritrae al risveglio direttamente dal letto.

Benedetta Parodi nel letto: i fan sono senza fiato

Per vedere l’ultimo scatto di Benedetta Parodi, vai su Successivo