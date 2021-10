Anna Tatangelo bellissima sempre. Su Instagram lo scatto mostra il paradiso, le sue forme sono da urlo. Non ci sono rivali, esiste solo lei.

Bellissima, seducente, accattivante, ammaliatrice, competete, tantissimi sono gli aggettivi positivi con i quali è possibile descrivere Anna Tatangelo. La cantante riesce a stupire tutti, non ci sono rivali su Instagram, è lei la reginetta del web.

Per Anna, dopo un po’ di sofferenza causata della fine della relazione con l’ex compagno e padre di suo figlio, il cantante Gigi D’Alessio, ha ritrovato il sorriso. Il cantante ed attore Livio Cori è riuscito a far breccia nel cuore della cantante di Sora quest’estate, felici come non mai hanno trascorso, spinti dalla passione, intensi momenti di coppia, anche in compagnia di Andrea, il figlio adolescente di Anna.

La vita sorride alla cantante che da pochissimo ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo, è alla conduzione del fortunato programma in onda il sabato su Canale 5 alle 14.10 “Scena da un matrimonio”. Inutile dire che la sua professionalità ha dato quel tocco in più al palinsesto di casa Mediaset.

La camicetta di Anna è sbottonata, un attimo i fan non sanno dove guardare

Due scatti hanno letteralmente mandato in tilt i fan di Anna, su Instagram vanta un seguito di 1,8 milioni di follower, le foto mostrano la cantante felice, sorridente, a cena con il suo amato Livio.

Una serata come tante ma fatta di sentimenti, tranquillità e benessere. Anna ricorda l’appuntamento su Canale 5 con “Scena da un matrimonio” ma quello che viene notato è ben altro. La sua camicetta bianca è sbottonata, si apre in mezzo al prosperoso seno che sfoggia con disinvoltura ed eleganza.

Anna non è mai stata così serena, sul suo viso, ormai cresciuto dal suo primo esordio in televisione con il singolo Doppiamente fragili, mostra la grinta di una donna che non si è arresa, che ha lottato con le unghie e con i denti per ottenere il meritato successo.

I commenti si fanno largo tra i milioni di cuoricini ed emoticon, “Quando fai cosi sei ancora più bella” risponde un fan innamorato, “Non smettere mai di sorridere” risponde qualche altro.