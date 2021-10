“Potresti fare tutti i calendari del mondo”, Giorgia Palmas e la FOTO che lascia fantasticare i followers

Giorgia Palmas, l’ex velina e conduttrice di origine sarda, in una foto che lascia fantasticare i followers. Stupenda.

Giorgia Palmas, la conduttrice è sempre al centro dell’attenzione per le foto che pubblica sui social. I followers – ormai quasi due milioni – sono abituati a seguirla ed esprimere la propria opinione su quanto proposto di volta in volta dalla ex velina. Il merito di Giorgia è quello di variare il contenuto dei post, non tralasciando alcun dettaglio.

La foto con i figli, col marito Filippo Magnini e tante collaborazioni. La Palmas infatti presta il proprio volto per brand di moda e nel campo beauty, i progetti più importanti? Quelli con Avon e Emme Marella. La bellissima sarda è molto amata anche dal pubblico femminile che chiede spesso consigli sui prodotti o capi d’abbigliamento dalla stessa sponsorizzati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei una tipa atomica” Shaila Gatta le pose sul letto sono sempre off limits, uno spettacolo – FOTO

Giorgia Palmas, la FOTO lascia ben sperare i followers

View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

LEGGI ANCHE –> Le Donatella, una di loro è nuda in vasca: un particolare distingue la gemella più intrigante – FOTO

Sul pavimento, outfit casual ed un sorriso che scalda i cuori…Giorgia Palmas tiene in mano un curioso oggetto, di cosa si tratta? Del calendario dell’Avvento confezionato da Avon e proposto dalla stessa, mostrando curiosità e voglia di aprire tutto. Anche il suo viso – dall’espressione birichina – non lascia dubbi.

Denim blu classico e maglione caldo, la showgirl presenta il calendario: “…quello che ho tra le mani è un calendario dell’avvento e non credo di riuscire ad arrivare al primo di Dicembre 😄🤩 …a proposito, a Natale mancano 68 giorni!!! 🎄🤪”. Le fans subito chiedono informazioni su questi prodotti ed il clima che si respira sotto il post è natalizio.

Ma un fan non demorde e lancia una proposta alla Palmas: “Hai un viso angelico è un sorriso che potresti fare tutti i calendari al mondo, meraviglioso. Sei preziosa”. Sicuramente non ha ancora dimenticato il calendario sexy della conduttrice per Max nel 2006, le cui foto bollenti hanno fatto impazzire letteralmente tutti.

E’ passato tanto tempo ormai ma i followers sperano ancora in un bis che probabilmente non ci sarà mai. In generale i tempi dei calendari bollenti non sono finiti ma andati progressivamente a scemare.