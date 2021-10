Mercedesz Henger ha lasciato senza fiato i fan con un nuovo video rovente. La mise e la location sono sbalorditive, subito è tripudio di like e commenti.

Gita inaspettata per Mercedez Henger? Questa volta la figlia di Eva ha lasciato tutti senza fiato mostrandosi in un’uscita all’aria aperta con indosso una mise rovente, tanto da mandare letteralmente in tilt il web. Classe 1991, l’influencer e attrice romana ha condiviso su Instagram un video rovente in cui è ripresa con indosso un outfit che ha alzato la temperatura del social.

Come in ogni suo post, anche questa volta a catturare l’attenzione di tutti le sue curve sbalorditive, il suo volto angelico e la sua verve travolgente. 778 mila follower su Instagram, scatto dopo scatto, ha conquistato i fan con il suo fascino irresistibile e il suo fisico perfetto: ogni suo post fa il boom di like, proprio come è accaduto nell’ultimo video apparso sul suo feed.

Mercedesz Henger: video bollente, Instagram in tilt

