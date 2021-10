Chiambretti, due donne gli hanno cambiato la vita: lui oggi confessa tutto

Piero Chiambretti, due donne più di tutte gli hanno cambiato la vita: lui oggi confessa tutto ai giornalisti.

Piero Chiambretti è uno dei conduttori televisivi più famosi della nostra epoca. Indipendentemente dai gusti personali, Chiambretti è stato in grado di costruirsi una carriera di tutto rispetto nel mondo tv e oggi può contare su migliaia di fans. In una recente intervista il presentatore ha confessato alcuni dettagli sui legami che lo legano alle donne più importanti della sua vita: la madre Felicita, morta di covid l’anno scorso, e la figlia Margherita.

Piero Chiambretti, ecco chi è la donna più importante di tutte

Margherita è nata il 26 maggio del 2011 a Parma. Piero Chiambretti ricorda che erano le nove del mattino quando è diventato padre, invitato quasi per sbaglio in sala parto: “L’infermiera disse: entrate, è nata, ma si era sbagliata. E così mi trovai davanti questa immagine fortissima: una luce potentissima che sparava nella direzione immaginabile, con il medico che estraeva la bambina dalla pancia della madre”. L’inconveniente gli ha permesso di assistere alla nascita della bambina: “Margherita non pianse. Era sana, dal testone enorme, simpatica fin da subito” racconta ai giornalisti.

Padre e figlia hanno un legame unico, e sopratutto dopo la morte della madre Felicita la bambina è diventata la ragione di vita del presentatore. “Per me quella ragazza è tutto: è amico, consigliere, complice, bersaglio, è una palla di tenerezza e vitamina. Quando siamo insieme io mi sento meglio” ha raccontato Chiambretti. Margherita, però, trascorre la maggior parte del tempo con la mamma Federica. “Il venerdì viene da me e passiamo insieme il weekend. Vuole dormire con me, anche se nella sua camera aveva voluto un letto a castello per dormirci lei sopra, e mia madre sotto”.

Piero Chiambretti non può dire lo stesso di suo padre, che lo ha abbandonato quando era piccolo. “Non si prese le sue responsabilità. Ma sono felicissimo così e non vorrei mai essere considerato una vittima. Sono stato fortunato, perché una madre che vale per due è sempre meglio di un padre che non vale niente” ripete lui ai giornalisti. Sicuramente, però, l’esperienza gli ha mostrato come essere un padre presente nella vita di Margherita.