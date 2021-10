Nella mattinata di ieri, un boscaiolo di 32 anni è morto a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, dopo essere stato travolto da un albero mentre lavorava.

Un ragazzo di 32 anni è morto in un tragico incidente sul lavoro. È accaduto nella mattinata di ieri in un bosco di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. La vittima era impegnata in alcuni lavori boschivi quando, per cause ancora da determinare, un albero lo ha travolto. I colleghi hanno subito prestato soccorso al 32enne ed hanno lanciato l’allarme. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri.

Belluno, travolto da un albero mentre lavora: morto giovane boscaiolo di 32 anni

Un terribile incidente sul lavoro è costato la vita ad un ragazzo nella mattinata di ieri, lunedì 18 ottobre, a Santo Stefano di Cadore, piccolo centro in provincia di Belluno.

La vittima è Mustapha Manneh, 32enne di origini gambiane residente a Pieve di Cadore e dipendente di una ditta boschiva. Il ragazzo, secondo quanto riporta la redazione de Il Dolomiti, si trovava insieme ad alcuni colleghi in un bosco per dei lavori quando improvvisamente è stato travolto e schiacciato da un grosso albero. I colleghi, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito soccorso il 32enne riuscendo a spostare la pianta.

Leggi anche —> Si sporge per scattare un selfie e precipita in un burrone: muore giovane escursionista

Intanto sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e lo staff medico del Suem 118. Considerata la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso, decollato da Pieve di Cadore. Purtroppo a nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori che hanno potuto solo constatare il decesso di Mustapha: troppo gravi le ferite riportate.

Leggi anche —> Colpito da un proiettile durante una battuta di caccia: morto un 43enne

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso e ora stanno indagando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente costato la vita al boscaiolo 32enne.