Claudia Ruggeri ha catalizzato l’attenzione dei fan mostrandosi con una mise irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Fascino e sensualità. La mise rovente indossata da Claudia Ruggeri è un sogno a occhi aperti, capace di stuzzicare la fantasia dei fan. La showgirl e ballerina, con le sue curve roventi e il suo fascino mozzafiato non smette di stupire il pubblico. I suoi scatti bollenti condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, in cui ha indossato sempre look irresistibili, raggiungono sempre un grande successo.

Classe 1983, di Roma, nel corso del tempo ha conquistato una grande notorietà partecipando a format del calibro di “Domenica In”, “Ciao Darwin” e “Avanti un altro” nei panni di Bonas.

Seguitissima sul web, su Instagram è nota come Miss Ruggeri: sul social catalizza l’attenzione di tutti foto postando foto dalla vita personale e professionale accomunate dalla sua bellezza mozzafiato. Non mancano riprese da momenti spensierati trascorsi fianco del marito Mario, fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, con cui è sposata dal 2016.

Claudia Ruggeri mise rovente: fan in estasi

