Elodie e Marracash è rottura, il motivo è rovente: fan increduli

Riflettori tutti puntati su Elodie e Marracash, tra di loro è finito l’amore? Le indiscrezioni bomba non lasciano dubbi

Per più di due anni sono stati una delle coppie più seguite e amate dello showbitz. Molti li hanno addirittura rinominati “i The Carters” italiani per la somiglianza mediatica con Beyoncé e Jay-Z ma pare che tutto questo sia ormai finito. Parliamo di Elodie e Marracash. Una storia, la loro, che sembra essere ormai naufragata.

Da giorni si susseguono diverse indiscrezioni su una possibile rottura ma ora pare che ci sia anche un perché e anche abbastanza rovente. A rivelarlo, per primo, è stato Dagospia.

NON PERDERTI ANCHE — > D’Alessio-Tatangelo: “Sei brutta dentro”. Le parole che non ti aspetti

Elodie e Marracash, il motivo della rottura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

NON PERDERTI ANCHE — > Mauro Icardi assente dalla partita contro il Lipsia, Wanda Nara pronta a distruggerlo

È stato proprio il giornale diretto da Roberto d’Agostino a rivelare per primo il motivo della crisi, o forse dovemmo ormai dire rottura, reale tra Elodie e Marracash. Un gossip di cui, secondo Dagospia, “ne parla già tutta Milano”.

Pare, infatti, che il bel rapper si sia invaghito di un’altra donna. Si tratterebbe di Rosmy, dark lady, attrice di teatro ed erede della famiglia Trinchitella, da generazioni musicisti di arpa e violino. Per il momento restano solo delle indiscrezioni, Marracash non parla e non ci sono nemmeno delle foto che lo “incastrino”.

Le foto ci sono, invece, per Elodie che dal canto suo pare non sia rimasta con le mani in mano. Anche lei, infatti, come ha rivelato il settimana Chi, pare si stia dando da fare in fatto di amore. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ha paparazzata insieme a Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani.

I due non erano soli, ma in compagnia di Mahmood e del ballerino Gabriele Esposito. Hanno trascorso una serata insieme ma alla fine, sembra proprio, che Rossi sia salito in casa di Elodie. Certamente ora gli occhi sono puntati su entrambi per captare qualsiasi nuovo segnale.

Erano settimane ormai che si parlava di una crisi tra Elodie e Marracash ma poi era stata la cantante a levare via ogni pensiero nel corso dell’intervista a Vanity Fair lasciando belle e importanti parole per il compagno. Ma di lì a poco sembra che tutto sia crollato.