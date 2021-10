Sara Croce ha fatto sognare il popolo del web con un vestitino dall’apertura micidiale. Senza reggiseno ha scoperto il davanzale esplosivo.

Fascino ipnotico e curve bollenti. Sara Croce ha paralizzato il web con uno scatto bollente in cui ha scoperto il suo fisico mozzafiato, facendo sognare tutti.

23 anni, di Garlasco, la showgirl, influencer e modella, non smette mai di stupire con i suoi contenuti condivisi sui social, dove è seguitissima. 1 milioni di follower su Instagram, tra foto di vita personale e professionale la Bonas di “Avanti un altro”, lascia tutti senza fiato.

Il suo feed è un racconto dalla sua vita in cui riprende le sue intense giornate scandite tra impegni sul set, shooting e momenti spensierati, il cui minimo comune denominatore è la sua bellezza incredibile. Ogni post manda in tilt in web, tanto che raggiunge sempre un grande successo.

Questa volta a catalizzare l’attenzione una mise rovente in cui ha scoperto il suo fisico pazzesco: in particolare a far viaggiare l’immaginazione dei fan l’apertura sul suo davanzale da urlo.

Sara Croce irresistibile: scollatura da capogiro

