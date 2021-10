I fan non resistono e desiderano di più dalla meravigliosa Cristina Buccino: dopo essersi scoperta alla luce del sole il risultato sarà devastante.

L’affascinante modella e showgirl classe 1985 originaria di Castrovillari, Cristina Buccino, ama profondamente la sua terra natale, nonostante abbia deciso di inizializzare la sua carriera nel mondo dello spettacolo trasferendosi, al culmine del suo percorso accademico, nella Capitale. Al momento, l’assidua frequentatrice anche del capoluogo lombardo, è una delle più importanti personalità social del momento, grazie alle sue quotidiane perle di saggezza su outfit spesso sgargianti, ma soprattutto “irresistibili”.

La nata sotto il segno dei Gemelli, e “sfegatata” per il team calcistico dalla maglia bianconera, sarà nel corso della giornata di oggi, mercoledì 20 ottobre, stando almeno al parere di uno dei suoi molteplici ammiratori: “la ragazza dei miei sogni“. Ma non solo. Cristina, infatti, diverrà in pochi attimi una “regina di cuori super sexy” anche per il restante del suo pubblico su Instagram. Scopriamo adesso il motivo più nei dettagli.

“Ti prego di più” Cristina Buccino si scopre: è un uragano di sensualità – FOTO

