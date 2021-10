Fuori ora le probabili formazioni e le tutte novità a poche ore dalla sfida di questa sera tra lo Zenit e la Juventus in trasferta.

Questa sera alle ore 21 italiane, ma direttamente dalla “Gazprom Arena” in Russia, lo Zenit e la Juventus, protagonista di una trasferta camuffata in difficile incognita, dovranno confrontarsi a San Pietroburgo per la terza giornata, per un totale di sei appuntamenti, di Champions League. In fase di preparazione, il mister del team dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha esposto le prime intuizioni ed intenzioni a riguardo.

Il clima, stando alle ultime notizie, non sembrerebbe essere dei migliori per questa fase di gironi del gruppo H. Le glaciali temperature, e la primissima neve, non favorirebbero lo svolgersi del match in campo. Fortunatamente però le due squadre appaiono al momento più che ben impostate al sempre più imminente raffronto. Il match, in previsione degli ottavi, sarà ad ogni modo visibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Zenit Juventus anticipazioni e probabili formazioni del match innevato

La formazione dei bianconeri, reduce dall’ultimissimo trionfo con il Chelsea, verterà su decisione di Allegri per un 4-3-3. In campo tra i più richiesti spiccano i nomi di Leonardo Bonucci, Morata, De Ligt, Chiesa ed il neo laureato campione d’Europa Federico Bernardeschi. Con in porta invece ben posizionato il talento polacco di Wojciech Szczesny.

Mentre per lo Zenit di Semak, con molta probabilità, si opterà per uno scherma speculare. L’allenatore della squadra potrebbe infatti limitarsi ad un 4-3-3. Giocando d’anticipo in funzione, forse, di un tattico specchio per mettere in difficoltà il team italiano. La squadra russa avrebbe infatti già dimostrato di saper rimontare in grande stile segnando quattro reti in campo nel suo ultimo incontro.

In conclusione, a visionare la totalità della competizione sarà presente l’arbitro Sandro Schärer. Infine la scelta dei suoi suoi assistenti ricadrà ancora sugli svizzeri Stéphane De Almeida e l’assai noto Bekim Zogaj.