Era una sera come tante altre, gli inquilini della casa del GF Vip erano in cucina a preparare uno spuntino quando all’improvviso il passaggio di qualcosa li ha messi in allerta

Alfonso Signorini anche quest’anno ha messo insieme un cast per il suo Grande Fratello Vip che sta riscuotendo un grandissimo successo sui social. La quinta edizione è stata imbattibile per molti versi, ma anche questa sta lentamente conquistando sempre più telespettatori. Gli inquilini, però, ieri hanno vissuto un momento di grande spavento: non è la prima volta che succede, o perlomeno lo è in questa edizione. Già negli scorsi anni sono capitati degli episodi simili che hanno messo in allerta i membri della produzione.

GF Vip, entra un topo nella casa: il video diventato virale

Tutto è cominciato in tarda serata, mentre i ragazzi erano in cucina a preparare la cena per tutti. Probabilmente qualcuno aveva già notato la strana presenza, perché improvvisamente gli occhi di tutti quelli attorno al bancone sono slittati su un punto preciso della stanza, dove un topo stava correndo in direzione della veranda. Tutto d’un tratto i concorrenti hanno cominciato ad urlare, tranne Manila Nazzaro che con molta tenerezza ha esclamato: “Ma è un topolino!”. La presenza del ratto ha messo in allerta e creato tensioni, perché se qualcuno consiglia una disinfestazione, qualcun altro invece si lamenta del fatto che bisognerebbe stare più attenti alla pulizia della casa. Soleil, ad esempio, ha accusato Lulù di non partecipare molto alle faccende domestiche e le principesse hanno deciso di non accogliere la provocazione e di passare oltre.

Anche nella scorsa edizione cominciarono a circolare video di strane presenze nella casa: dunque non è la prima volta che un topo si insinua nell’appartamento più spiato d’Italia.