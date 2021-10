La bella ex velina Mikaela Neaze Silva ha condiviso su Instagram una serie di scatti inediti della scorsa estate, che sensualità

Mikaela Neaze Silva ha condiviso su instagram una serie di scatti meravigliosi dell’estate. Appare in varie location mozzafiato al mare e sfoggia un corpo mozzafiato in bikini. Ha immortalato i momenti più divertenti e belli della sua passata estate in compagnia di tanti cari amici. I fan in delirio commentano subito:”Sempre fantastica”, “Wow favolosa ciao bellissima”.

Mikaela Neaze Silva e il futuro dopo Striscia la Notizia

Dopo quattro anni come velina a Striscia la Notizia, la Neaze Silva si è trovata a dover affrontare la fine di un percorso che le ha dato molto e le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico. Ad oggi i suoi sogni sono moltissimi e ha cominciato con realizzarne uno, si è iscritta in una scuola di recitazione a Milano dove ha già cominciato a fare qualche lezione. Ecco le sue parole al riguardo:“Felice di aver intrapreso questo nuovo percorso di studi alla International Cinema Academy. Grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile!”. Ha poi aggiunto una frase molto profonda sulla libertà di scegliere la propria strada.

“Non lasciare che altri ti limitino ad un idea di te che non è ciò che vuoi. Un’identità confinata è un modo miserabile di esistere. Si te stesso e vivi libero. Fidati che vivere essendo fedele a te stesso attrae persone che ti supportano e ti amano come sei. Credo nei miei sogni e lascio che l’universo manifesti la luce che ho dentro di me”. La bella Mikaela ha scelto di seguire i suoi sogni, che la portano dritta al mondo dello spettacolo e del cinema. Oltre ad aver intrapreso un percorso formativo nel cinema, ha anche seguito dei corsi come stunt women.

Ha condiviso su instagram un video in cui fa qualche prova, ed è veramente molto brava. Ha infatti rivelato: “Stunt training. Imparare dai migliori! Grazie per questa esperienza unica a Simone Belli e a tutti i suoi ragazzi! Ho scoperto cose di me che neanche io sapevo di poter fare..in sicurezza”. Si prospetta sicuramente un futuro di successo per l’ex velina.