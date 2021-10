La Regina Elisabetta sta andando incontro a parecchie restrizioni negli ultimi tempi: dopo un ultimo controllo, i suoi medici le hanno dato dei consigli

La Regina Elisabetta ha oramai superato la soglia dei 95 anni proprio lo scorso aprile ed è la sovrana più longeva della storia. Non è stato un anno facile per lei: solo qualche mese fa è stata costretta a dire addio a Filippo, il suo compagno di una vita. In tanti pensavano che non sarebbe riuscita a reggere il colpo, invece con molta dignità si è rialzata e si è rimessa a lavoro dopo un brevissimo periodo di lutto. Gli anni però stanno passando anche per lei e i medici, dopo l’ultima visita, le hanno dato delle restrizioni.

La Regina Elisabetta si ferma: il responso dei suoi medici

Nonostante Elisabetta goda di ottima salute, i medici le hanno detto che dovrà rinunciare al suo Martini serale – il drink che beveva sempre dopo cena – e, come se questo non bastasse, dovrà stare a riposo. La sovrana è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord: ad annunciarlo è stato Buckingham Palace con un comunicato citato dai media britannici. “La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici, è di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord“. Il riposo, in teoria, si tratta di una precauzione consigliata dai suoi medici: tenendo conto della sua età, le hanno consigliato di rallentare e smaltire un po’ la sua agenda piena di appuntamenti. I suoi sudditi non sono affatto sorpresi di questo perché negli ultimi tempi la Regina ha avuto delle giornate davvero molto lunghe e impegnative.

La sovrana ce la sta mettendo tutta per mantenere la promessa che ha fatto quando era una ragazzina, ovvero quello di rispettare i suoi impegni da regina fino alla morte.