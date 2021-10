“Esibizionista” Giorgia Crivello via i vestiti, tra le mura di casa in totale comodità – FOTO

Giorgia Crivello si propone nella sua semplicità: via gli abiti nel suo scatto casalingo. La foto regala attimi di passione.

Una bellezza che sta tutta nella sua semplicità, un’affermazione azzeccatissima per Giorgia Crivello, la giovane influencer che si prodiga nel consigliare i prodotti più adatti alle sue fans che la seguono, sempre speranzose di ricevere recensioni su quanto offre il mercato. Giorgia è molto affermata nel settore beauty e questo le consente di collaborare con numerosi brand; basta guardare le storie per rendersi conto della mole di lavoro e progetti a cui prende parte.

Certamente la presenza fisica non è da meno e quindi nelle foto dove magari indossa abiti striminziti o che comunque permettono di vedere centimetri di pelle nuda, i fans – sia uomini che donne – non perdono occasione per commentare ciò che vedono.

Giorgia Crivello, via i vestiti: in reggiseno e mutandine è atomica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIA CRIVELLO✨ (@lacrivello)

La foto postata un’ora fa da Giorgia è stata – come sempre – apprezzata dal web. Un selfie allo specchio con un outfit prettamente casalingo. Avvolta dal tepore delle mura domestiche, l’influencer pensa bene di mettersi nella totale comodità e quindi via i vestiti. Una scelta, gradita dal web, che permette di mostrare la sua biancheria intima del brand Chiara Ferragni, la regina italiana (delle influencer) come l’ha definita di recente Georgina Rodriguez.

Sulle tonalità dell’azzurro, la lingerie proposta da Giorgia è accattivante, impreziosita da un seno generoso che quasi fuoriesce dall’indumento. Un tocco di sensualità che fa impazzire: i fans le vogliono particolarmente bene, i commenti che si leggono sono veramente positivi, “La più bella di TUTTE❤️ (Sempre più fiera di te🥰)” solo per citarne uno.

Il corpo seducente di Giorgia permette di godere di questi scatti che tanto piacciono ai followers, i commenti parlano chiaramente anche se un utente l’ha definita “Esibizionista”. Che sia detto in maniera negativa o positiva poco importa, la bellezza va contemplata e in questa foto, non possiamo che ammirarne i lati più proibiti.