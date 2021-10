“Sento il mio corpo più flessibile” Eleonora Incardona stupisce il web – la FOTO non lascia dubbi

Eleonora Incardona, la conduttrice sportiva confida un segreto circa il suo benessere sul web: “Sento il mio corpo più flessibile”. La foto non lascia dubbi.

Con quel sorriso birichino ed il fascino mediterraneo, Eleonora Incardona è entrata nel cuore degli italiani. Merito anche della sua passione, il calcio che è diventata la sua professione al pari della cognata, Diletta Leotta. Scrollata di dosso l’etichetta “parente di…” per la Incardona il successo arriva non solo in televisione ma sul web; il suo profilo social ha appena superato il traguardo dei 500 mila followers.

Cifre da capogiro, tutti ammaliati dalla sua presenza e curiosi anche di scoprire in cosa si estrinseca la sua quotidianità tra momenti dedicati alla bellezza, al relax ma anche tanta palestra. Il momento del fitness è molto atteso sul web, gli abiti sempre striminziti e molto attillati che rendono grazia alla sua bellezza, alle curve mozzafiato.

LEGGI ANCHE>>> Riempie il corpo di estasi” Miriana Trevisan, mix di frange e aperture bollenti; FOTO

Eleonora Incardona, bellissima nel suo outfit striminzito: pura passione

Per saperne di più, vai su Successivo