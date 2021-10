“Vite al Limite”. Lo sconvolgente programma di Real Time racconta la storia dei pazienti obesi del dr. Nowzaradan. Vi presentiamo Donald Shelton, 306 kg

Facendo zapping sicuramente vi sarete imbattuti nelle immagini dello sconvolgente programma di Real Time (Canale 31 in Italia) “Vite al Limite” che racconta il percorso doloroso di pazienti affetti da obesità grave.

Ad aiutarli a ritrovare la strada verso la salute, sia fisica che psicologica, c’è il dr. Younan Nowzaradan, chirurgo bariatrico di origine iraniana, reso famoso proprio grazie al format prodotto da Megalomedia e trasmesso dalla rete americana TLC con il titolo originale di “My 600-lb Life”. Che fine hanno fatto i protagonisti delle varie puntate? Andiamo a conoscere Donald Shelton.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Donald Shelton

Donald Shelton è stato uno dei primi pazienti del dr Nowzaradan comparsi in televisione, protagonista della seconda puntata della prima stagione di “Vite al Limite”.

Originario di Pasadena, è giunto a pesare 306 chilogrammi all’età di 34 anni. La clinica a Houston del famoso chirurgo rappresentava l’ultima chance di riprendere in mano la sua vita. Il giovane uomo doveva combattere una doppia battaglia: una contro la dipendenza da cibo e l’altra contro la dipendenza da metanfetamine. Il suo percorso è stato certamente insidioso e carico di ostacoli.

Nonostante le difficoltà che aveva davanti, è stato in grado di capovolgere completamente la sua esistenza. Per ottenere la candidatura per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico ha dovuto faticare parecchio e fare affidamento solo sulla sua forza di volontà.

Dopo i primi chili persi rivoluzionando la dieta e il suo stile di vita, è stato giudicato idoneo. A fine puntata scopriamo che è arrivato al peso di 177 kg. Tuttavia, il suo percorso non è terminato a telecamere spente. Ha subito successivamente operazioni di rimozione della pelle in eccesso e di chirurgia plastica per migliorare la sua mobilità.

Purtroppo la sua storia non ha un finale lieto. Si è scoperto che Donald soffre della sindrome di Guillain-Barre, una patologia grave del sistema nervoso che porta a paralisi progressiva agli arti. Per questo motivo è costretto a muoversi con un particolare “scooter” e dalle ultime immagini comparse sul suo profilo Instagram pare abbia ripreso peso.