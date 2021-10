“Sguardo accattivante”, Laura Chiatti è magnifica ti ruba il cuore – FOTO

La bella Laura Chiatti ha condiviso uno scatto su instagram in cui è veramente molto bella, i fan rimangono attoniti

Laura Chiatti regala emozioni con la sua bellezza senza tempo. La foto appoggiata alla ringhiera con lo sguardo fisso e ammiccante, manda i fan in delirio. Nella didascalia scrive:”Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati”. I commenti dei fan non tardano ad arrivare:“E chi ti dimentica”, “Fascino delle dive di una volta”, “Sei bella sempre, ma con questo colore fai male sei assurda”.

Laura Chiatti accorre in difesa di Ambra Angiolini dopo il tapiro

L’attrice Laura Chiatti ha sentito l’esigenza di esprimere il suo dissenso riguardo a quanto è accaduto qualche giorno fa ad Ambra Angiolini. L’attrice ed ex ragazza di Non è la rai, è stata fermata per strada da Valerio Staffelli per la consegna di un tapiro assolutamente fuori luogo. Striscia la Notizia ha infatti voluto conferire il tapiro all’attrice per la rottura con l’allenatore Massimiliano Allegri, avvenuta per un presunto tradimento di lui. Durante l’intervista la Angiolini è apparsa infastidita ma non ha perso l’ironia cercando di fare finta che andasse tutto bene. La Chiatti dopo aver visto il servizio si è sfogata sui social esprimendo il suo fastidio, per un uscita davvero fuori luogo da parte del programma di Antonio Ricci. Ecco alcune parole dell’attrice.

“Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista. Di una talentuosa attrice come Ambra che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre. Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità”.

L’attrice conclude esprimendo la sua vicinanza ad Ambra Angiolini e complimentandosi per non aver perso l’ironia in un momento difficile e reso più complicato da un programma televisivo. In conseguenza a questo i legali della Angiolini hanno voluto prendere provvedimenti contro il programma. Anche la figlia dell’attrice si era mossa in difesa della madre per la spettacolarizzazione della sua vita privata in un momento di forte dolore.