Sondaggi politici: Lega in calo, in testa Fratelli d’Italia e Partito Democratico

I sondaggi politici rivelano un ribaltamento degli indici di gradimento: la Lega scende al terzo posto e si piazza alle spalle di Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

Le ultime amministrative sono state una cartina al tornasole che ha mostrato effettivamente come il gradimento degli italiani, in ambito politico, sia mutato radicalmente. La Lega che per lungo tempo aveva tenuta salda la leadership oggi è scesa sul gradino più basso del podio.

Sondaggi politici, flop della Lega: in testa Fdi e Pd

Stando a quanto riporta il sito Money.it, gli ultimi sondaggi politici condotti da Noto per Porta a Porta avrebbero mostrato un ribaltamento degli indici di gradimento.

La Lega di Matteo Salvini, dopo un lungo periodo in vetta alla lista delle preferenze degli italiani, è caduto sul gradino più basso del podio. Il Carroccio, infatti, ha perso un punto percentuale attestandosi al 17,5% e piazzandosi alle spalle di Fratelli d’Italia (20.5%, +0,5%) e Partito Democratico (19.5%, +1%). Un calo netto che si aggiunge alla già discussa coesione del partito.

Un’estromissione dai giochi in sostanza, che adesso vede protagonisti per l’ascesa Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Out anche Giuseppe Conte i cui numeri si avvicinerebbero molto a quelli della Lega: il Movimento 5 Stelle perde lo 0,5% si ferma al 16%. Un risultato sconcertante se si pensa al fatto che non molto tempo fa il partito di Salvini si attestava oltre il 30%. Una ulteriore evidenza che confermerebbe quelle voci di corridoio che vedrebbero il partito spaccato. Sempre più insistente la convinzione che Giorgetti insieme ai vari Governatori, avrebbe creato una nuova corrente all’interno del Carroccio mettendo in dubbio la figura del “Capitano”.

Anche il sondaggio condotto da Demopolis per Today, riporta sempre Money.it, avrebbe mostrato il medesimo quadro. Unica differenza le percentuali che accosterebbero di più Salvini alla Meloni, pur sempre restando al terzo posto.

Guardando i risultati dei sondaggi, dunque, emerge che la leader di Fdi così come Enrico Letta del Pd, avrebbero staccato il gruppo di concorrenti lasciandosi alle spalle oltre alla Lega anche il Movimento 5 Stelle, già in affanno da lungo periodo.

Ovviamente si tratta di proiezioni, quindi, non è dato sapere se effettivamente siano queste le intenzioni di voto degli italiani. Soprattutto alla luce del fatto che nel corso delle ultime amministrative alto è stato il tasso di astensionismo.