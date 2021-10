“Una ventenne” Barbara D’Urso, la sua bellezza sfugge al tempo – FOTO

La splendida attrice italiana Barbara D’Urso ha condiviso un post, composto da sei foto stupende: la sua bellezza ti fa perdere i sensi!

La bellissima sessantaquattrenne riscrive le leggi della moda: nel suo ultimo post Barbara ha sfoggiato un look da sogno, che è stato molto amato ed apprezzato dai suoi seguaci.

L’outfit si compone di: una giacca bordeaux in ecopelle, che presenta delle frange nella parte posteriore; una camicia nera, abbinata alla cinta e ai pantaloni larghi; una pochette dalla fantasia leopardata ed un foulard elegantemente intrecciato tra i capelli, fino a formare una morbida treccia.

Nella didascalia del post Maria Carmela D’Urso, conosciuta come Barbara D’Urso, ha scritto: “It’s Friday again!” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “E’ di nuovo venerdì!”).

Barbara D’Urso, il suo sorriso dà fastidio a chi soffre d’invidia: le altre non reggono il confronto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Come accade per ogni suo post, l’area dei commenti è diventata il covo degli haters: moltissimi utenti hanno criticato il suo stile, il suo lavoro, il suo aspetto fisico, la sua voglia di vivere e tanto altro…

Barbara, però, non risponde agli attacchi e continua per la sua strada senza alcuna esitazione.

Ecco alcuni esempi delle cattiverie gratuite che le sono state rivolte: “Ma come si veste? ORRENDA”; “Polifemo al femminile”; “Più filtri della Marini”; oppure “Dai sei anziana… basta!”.

Dopo aver letto queste cattiverie, i suoi fan più affezionati hanno deciso di difenderla, riempiendola di complimenti e frasi di stima e sostegno: “Una ventenne“; “Detti moda: primeggi su tutto!”; “La giovinezza vive sempre in te!”; “Meravigliosa: chi ti critica è solo invidioso”; …

La strepitosa influencer è un vero schianto: una bellezza come la sua non passa di certo inosservata!