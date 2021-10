“Ritorni al liceo?”. Barbara D’Urso in versione scolaretta: 64 anni e non sentirli. Gli haters sempre in agguato – FOTO

Barbara D’Urso. Il noto volto delle reti Mediaset diffonde sempre contenuti freschi sul suo profilo Instagram. Le ultime foto sono un inno alla sua forma strepitosa

Com’è noto, il pubblico affezionato alla conduttrice partenopea Barbara D’Urso ha visto un drastico ridimensionamento delle apparizioni televisive della loro beniamina.

Il volto noto di Mediaset, infatti, fino all’anno scorso guidava ben tre trasmissioni spalmate in tutti i giorni della settimana e in diverse fasce orarie. Adesso, invece, la Carmelita nazionale si è dovuta “accontentare” di tenere le redini unicamente di “Pomeriggio Cinque”, subendo inoltre un cambiamento nell’impronta di infotainment, andandosi a scontrare con un leader del settore della concorrenza di Rai Uno, “La Vita in Diretta”.

NON PERDERTI ANCHE — > Guendalina Tavassi incinta? Senza freni sui social LE mostre in diretta, fan increduli – FOTO

Barbara D’Urso. Le foto su Instagram scatenano i follower: un mare di commenti

View this post on Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il conduttore de “La Vita in Diretta” Alberto Matano non si è scomposto alla rivoluzione di registro del programma dirimpettaio “Pomeriggio Cinque”. Ha rilasciato una dichiarazione alla rivista Oggi in cui espone le sue perplessità in merito al cambiamento d’impronta di Barbara D’Urso, come se stesse rinunciando a una parte di sè.

Ha dichiarato: “Ho sempre detto che Barbara D’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo“.

Il pubblico ha accolto con gioia la “pulizia” dal trash delle stagioni precedenti ma c’è chi vede una sorta di scopiazzatura del programma di Matano.

Barbara D’Urso, nel frattempo, gode della sua estrema fama anche su un altro tipo di media, i social network. Su Instagram sfiora quasi 3 milioni di follower, divenendo a tutti gli effetti regina del web oltre che della televisione.

LEGGI ANCHE -> Luciano Ligabue e le crisi professionali: “Perché avevo deciso di ritirarmi”

Nell’ultimo post condiviso propone una carrellata di quattro scatti in cui si mostra con una tshirt bianca, gonnellina corta plissettata in denim, borsa mini a tracolla di colore rosso e scarpe decollete argentate. Sembra una ragazzina. La conduttrice, classe 1957, ha spento 64 candelina lo scorso maggio. Solo l’anagrafe può tradire i suoi anni; gode di una forma strepitosa.

“Ritorni al liceo?” – chiede ironicamente un utente, affascinato dal suo aspetto così giovanile. Tuttavia, gli hater sono sempre in agguato: “Ma che hai? Tutta gonfia sul viso”, “Photoshop a ruota”. Barbara D’Urso non cede alle provocazioni ma c’è chi la difende: “Quanta invidia in certi commenti”.