La ex gieffina ha rivelato un aspetto molto intimo della sua vita privata, senza ritegno ha mostrato delle foto che hanno creato scalpore.

Quando si dice che spesso si fatica a scindere la vita privata da quella virtuale in un’epoca in cui tutto è velocità allo stato puro è vero. Moltissime le influencer che hanno fatto di questo aspetto la loro nuova occasione di riscatto, una possibilità alternativa di emergere e creare scalpore quando il resto invece pare essere immobile sotto il loro piedi.

Ha adottato questa nuova vita anche l’ex gieffina Guendalina Tavassi, da poco separata dal suo ex marito e padre dei suoi figli Umberto D’Aponte. La prorompente mamma e influencer a tempo pieno, nelle sue pagine social racconta ogni momento della sua giornata e anche ieri ha colto l’occasione per far divertire i fan e mettere il punto su una situazione che ancora oggi è poco approfondita.

Guendalina Tavassi provoca i fan con una foto privata, lo ha fatto davvero

Nel suo lunedì nero, tra commissioni e bambini da portare a scuola, Guendalina ha trovato il tempo anche di andare dal ginecologo e lo ha annunciato in una Instagram stories ai suoi follower.

Quasi un’oretta dopo è però stata costretta a fare un video in cui cercava di venire a capo su quanto le era stato chiesto in direct da molte persone, donne soprattutto.

“Ma voi siete matti! Vi dico che vado dal ginecologo e voi subito a chiedermi se sono incinta. Voi ci andate solo se siete incinta, fatemi capire”. L’influencer è infatti sorpresa che non si faccia abbastanza prevenzione riguardo un tema così delicato, che andrebbe promosso maggiormente per avere una vita più sana e duratura.

Poco dopo ha però ironizzato sul tema e ha chiuso con una scommessa: “Comunque se fate i bravi vi faccio vedere l’ecografia delle mie ovaie”.

Lei la promessa l’ha mantenuta e ha postato la foto delle ovaie scattate proprio in fase di visita. Ironica e divertente, Guendalina ha voluto provocare anche stavolta e decisamente ci è riuscita!