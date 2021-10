Federica Pellegrini a letto con loro, tante coccole sotto le coperte. Che notte di passione – FOTO

Federica Pellegrini trascorre una notte d’amore con lui, i fan restano senza parole. Solo cuori per la bellissima nuotatrice.

Federica Pellegrini dopo tante vittorie e sconfitte si gode il meritato riposo (si fa per dire), l’abbiamo vista crescere, gioire e disperare nel corso della sua carriera agonistica nel nuoto, terminata quest’anno dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La divina però, per quanto abbia deciso di dire addio al nuoto a livello agonistico, non ha lasciato davvero la disciplina, infatti la vediamo in tantissime altre competizioni che la vedono come sempre protagonista. Per lei è iniziata anche la stagione televisiva. Un momento davvero importante grazie al quale può confermare la sua presenza anche nel mondo dello spettacolo, presenza tra l’altro molto apprezzata.

Opinionista e giudice in diversi programmi importanti in onda sulle reti nazionali, Federica non ha mai deluso le aspettative, ma ha sempre creato quella giusta atmosfera per regalare agli italiani ore di assoluta spensieratezza.

Federica trascorre la notte con il suo piccolo amore, quanta tenerezza

Federica Pellegrini su Instagram è molto amata, è seguita da 1,5 milioni di follower che la supportano e la sopportano nella sua frenetica quotidianità. La divina condivide tutto con loro, gioie, dolori e momenti più disparati.

Grazie alla sua semplicità, alla sua empatica e alla sua naturale attitudine alla conversazione, è riuscita ad instaurare un rapporto davvero speciale con la sua community virtuale.

Ieri sera, Federica ha voluto postare un momento davvero tenero ed intimo. Davanti alla tv, spaparanzata sul divano, sotto le coperte, ha trascorso qualche ora in tranquillità con i suoi due piccoli amori, due bulldog francesi, i suoi teneri cagnolini. Lei intenta a vedere un film e loro intenti a dormire beatamente sulle gambe della loro mamma umana.

I fan nel vedere questa scena non hanno potuto far altro che intenerirsi, milioni di commenti ed emoticon hanno intasato i direct della nuotatrice. Una scena di assoluta tranquillità in una fredda notte di ottobre.

E’ questa la vita che Federica ha scelto, piena, frenetica e soddisfacente visti i mille impegni, ma anche colorata d’amore, un bene dato dalla famiglia, dal fidanzato, dagli amici e dai suoi piccoli e teneri cagnolini.