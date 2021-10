Pier Silvio Berlusconi non trattiene le lacrime, la decisione è stata presa con sofferenza, ma era l’unica strada da seguire. Cosa sta passando l’azionista di Fininvest?

Pier Silvio nasce dall’amore tra l’ex Premier Silvio Berlusconi e la sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dell’Oglio. E’ un imprenditore molto stimato nel mondo dello spettacolo e delle reti televisive nazionali dal momento che è il magnate di Mediaset, sotto la sua direzione dal lontano 2000.

Pie Silvio fa parte di una famiglia allargata, oltre ad avere Marina come sorella maggiore, negli anni hanno accolto Barbara, Eleonora e Luigi, avuti dal padre Silvio durante le seconde nozze con Veronica Lario.

Tutti vivono insieme in una grande famiglia unita, che si sostiene durante le difficoltà e durante le gioie. Marina e Pier Silvio sono i più grandi e svolgono un ruolo ben preciso nell’azienda di famiglia.

Pier Silvio ha avuto una vita sentimentale abbastanza stabile, visto il ruolo che ricopre non si può certo dire che sia riservata. Nel 1990 diventa padre di Lucrezia Vittoria Berlusconi, la ragazza è nata dalla storia d’amore avuta con Emanuela Mussida, l’amore per alcune incomprensioni finisce e i due si separano. Il 2001 è un anno fortunato per Pier Silvio in quanto incontra la sua attuale compagna e madre dei due due figli, Silvia Toffanin.

Ha fatto molto discutere la decisone dei due di non convolare mai a nozze, nonostante il rapporto ventennale, la conduttrice di “Verissimo” ha più volte ribadito che vuole essere scelta ogni giorno senza vincoli, costi quel che costi, senza una fede al dito.

Pier Silvio ha confessato di doverle dire addio…

Abbiamo deciso di scavare, in maniera più approfondita, nel passato di Pier Silvio, la nostra attenzione si è focalizzata su una scelta particolare che fece qualche anno fa il figlio del Cav. Berlusconi. In un’intervista ai colleghi di Tv Sorrisi e Canzoni, l’azionista di Fininvest ha parlato di un argomento a lui molto caro.

Per scindere lavoro e famiglia, Pier Silvio e Silvia hanno deciso di vivere a Portofino (Liguria) mentre lavorano entrambi a Cologno Monzese (Lombardia). Per i pochissimi che non lo sapessero, Silvia Toffanin è la conduttrice di “Verissimo” programma in onda su Canale 5 (Rete Mediaset).

Entrambi conducono una vita molto frenetica, ma a fine giornata sono felici di aver realizzato qualcosa di positivo e costruttivo per se stessi e per gli altri. Durante l’intervista è stato chiesto a Pier Silvio come mai hanno deciso di vivere in una regione e lavorare in un’altra. La risposta lascia senza parole.

La decisione riguarda le barche, alla famigliola felice piace andare in barca ed in Liguria è possibile. Nonostante qualche piccolo incidente di percorso, il magnate non ha mai smesso di coltivare questa sua passione. Per quanto fare da spola (dalla Liguria alla Lombardia e viceversa) sia distruttivo dal punto di vista fisico e mentale, Pier Silvio farebbe sempre la stessa scelta.