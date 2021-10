Rosalinda Celentano confessa il segreto del passato: “Si sono stata con loro due…” Il pensiero di papà Adriano

Rosalinda Celentano dopo anni di silenzio e sofferenza ha confessato un segreto che nessuno avrebbe mai immaginato. I fan sono senza parole.

Rosalinda ha un cognome che parla da se, chi non conosce la famiglia Celentano? La figlia di Adriano e Claudia Mori è la terza di tre fratelli, prima di lei sono nati Rosita e Giacomo.

Rosalinda è un personaggio molto apprezzato in televisione, ha seguito per qualche anno la strada dei genitori ed ha provato ad approcciarsi alla musica e alla recitazione. Negli anni ’90 ha partecipato al “Festival di Sanremo” con il brano L’età dell’oro, la sua carriera sembrava essere avviata quando ad un certo punto ha deciso di fare altro nella vita.

Oggi è una persona felice, consapevole di aver dato il massimo nella vita. Si è sempre messa in gioco andando anche controcorrente, ha saputo tenere testa alla gente, al pubblico, alle frecciatine. Rosalinda è una vincente, dopo anni ha deciso di confessare un segreto che la tormentava da tempo.

Rosalinda non ce l’ha fatta, il suo segreto è stato svelato

Tutti sappiamo che diversi anni fa, Rosalinda, figlia del molleggiato più famoso al mondo, ha fatto coming out dichiarando di essere omosessuale. Fin qui nulla di strano dal momento che Rosalinda ha vissuto sempre con molta libertà la sua vita sessuale ed affettiva, ha avuto storie importanti, forse la compagna che più l’ha arricchita a livello di esperienze personali è stata Simona Borioni, le due donne si sono amate per 5 anni, nel 2014 si sono lasciate e da quel momento nulla si è più saputo sulla sua vita sentimentale e privata.

Rosalinda non si è mai definita lesbica, non si è mai collocata in una categoria, asserendo ogni volta che l’amore è universale e che è impensabile piazzare qualcuno da qualche parte per il suo orientamento sessuale. Durante la sua vita ha avuto alcuni problemi con l’alcol, ha fatto un uso spropositato di farmaci, questo comportamento è stato anche frutto di un operazione che l’ha segnata per sempre, le è stato asportato l’utero per delle complicanze insorte al suo essere asessuata.

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori non si è fatta mancare niente nella vita, il bello e il brutto e per questo ha voluto confessare a tutti un segreto che custodiva con tanta gelosia.

View this post on Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Rosalinda ha confessato di essere ancora vergine e che anche se asessuata ha avuto una forte attrazione per Monica Bellucci ed Asia Argento. Il rapporto tra le tre non è stata una vera relazione amorosa ma un’amicizia molto speciale.

Rosalinda ha confessato di aver limonato con Asia Argento per diverso tempo, anche in pubblico, senza mai provare vergogna.

Con Monica Bellucci invece ha avuto un rapporto un po’ diverso, le due donne si sono amate platonicamente ma hanno scelto di non andare oltre il bacio, Rosalinda ha sofferto molto per la Bellucci, ma alla fine la situazione non poteva continuare in eterno. E papà

Adriano cosa pensa a riguardo? Il grande cantante non si è mai espresso. Lui ha sempre tenuto lontana la vita privata dal lavoro perché della sua bella famiglia si è sempre parlato tanto..