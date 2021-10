Giorgia Rossi ha alzato la temperatura del web con un nuovo scatto mozzafiato. La mise è un sogno a occhi aperti, subito è un tripudio di like.

La temperatura del web si è alzata dopo che Giorgia Rossi ha pubblicato una serie di scatti roventi sui social. La conduttrice, diventata conosciuta nel mondo del giornalismo sportivo, è seguitissima sul web: 471 mila follower su Instagram, il suo profilo è una collezione di foto mozzafiato in cui è ritratta in tutta la sua bellezza.

Fisico da statua, sguardo profondo, chioma bionda, sorriso indimenticabile, il suo fascino e la sua verve lasciando sempre tutti di stucco. Nota per la sua partecipazione in format televisivi, nell’ultimo anno è approdata a DAZN, coronando il suo sogno di seguire le partite in presa diretta.

Su Instagram racconta la sua quotidianità scandita tra momenti sul campo e attimi di relax. L’ultimo post apparso sul suo feed ha stuzzicato la fantasia dei fan.

Giorgia Rossi irresistibile: fan in visibilio

