Chiara Ferragni, tanta preoccupazione per la piccola Vittoria ricoverata in ospedale

C’è stata apprensione in casa Ferragnez: Vittoria, la figlia di pochi mesi di Chiara Ferragni e Fedez è stata ricoverata per dieci ore in ospedale

Poco fa l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che ritrae la piccola Vittoria in ospedale dov’è stata ricoverata per dieci lunghe ore. La bambina aveva problemi respiratori e febbre alta per questo motivo è stata sotto osservazione per molto tempo.

“Siamo tornati dall’ospedale: Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso. Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa”, queste le parole della fashion blogger a proposito di sua figlia.

La piccola Vittoria è amatissima dai follower di Chiara Ferragni e Fedez

La piccola Vittoria adesso per fortuna è a casa tra le braccia dei suoi amati genitori e le coccole per lei stasera non mancheranno, anzi merita proprio una doppia razione! È la secondogenita dei Ferragnez dopo Leone. È nata il 23 marzo di quest’anno e ha quindi solo 7 mesi ma è già l’idolo degli oltre 25 milioni di follower di Chiara e dei 13 di suo marito. Per ora il rapper non ha pubblicato nulla sul proprio profilo Instagram sull’argomento, magari troppo impegnato a prendersi cura della bimba per postare sui social.

Mentre la Ferragni ha informato i fan dell’accaduto pubblicando foto che ritraggono la piccola con ancora la flebo al braccino. Un’immagine tenerissima di una bambina che è un capolavoro: i colori sono della madre, biondissima e con gli occhioni azzurri mentre i lineamenti sembrano proprio essere del papà.

Oltre ai vari messaggi dei seguaci della coppia di vicinanza e affetto ci sono stati tanti cuoricini per la bimba da parte di Vip come Laura Pausini, Bianca Balti, Alice Basso, Costanza Caracciolo e naturalmente un messaggio da parte della zia Valentina: “Amorine stupende finalmente a casa”.

Si spera sia stato solo un brutto episodio per la piccola Vittoria così tanto amata e adorata dalla sua famiglia e dai follower di tutto il mondo.