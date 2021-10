Salernitana-Empoli: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Salernitana-Empoli, gara utile per la nona giornata di campionato, appena terminata.

Goleada dell’Empoli ai danni di una Salernitana nel primo tempo in panne ma che la riapre nel secondo tempo.

L’undici di Colantuono, alla sua prima gara sulla panchina campana dopo l’esonero di Castori, subisce tre gol dopo 13′ di gioco.

Al 2′ l’Empoli va in vantaggio: Bandinelli offre un ottimo pallone in profondità a Pinamonti che anticipa Belec e porta avanti i suoi.

Dopo un gol annullato a Simy per fuorigioco, all’11 raddoppiano i toscani: assist di Haas, che vede e premia il movimento tra le linee di Cutrone che infila in rete.

Dopo soli 2′ trascorsi sul cronometro di Doveri, l’Empoli cala il tris: su cross teso da parte di Henderson, Strandberg devia involontariamente il pallone nella propria porta.

Al 46′ la squadra di Mister Andreazzoli realizza il poker su calcio di rigore procuratosi da Pinamonti che subisce un fallo in area da parte di Strandberg. E’ lo stesso attaccante a presentarsi dagli undici metri che con un cucchiaio stende definitivamente una Salernitana in totale black out.

Nei primi minuti della ripresa prova ad accorciare le distanze la Salernitana: ottimo sprint di Ribery in area di rigore che serve Ranieri il quale batte Vicario.

La Salernitana torna clamorosamente in partita nel secondo tempo e reagisce realizzando il secondo gol: al 55′ palo di Ranieri, il pallone carambola su Ismajli che realizza.

Una Salernitana rivitalizzata nella seconda frazione di gioco che prende le redini del gioco e con il giusto piglio affronta gli avversari che si trovano in netta difficoltà.

Salernitana-Empoli: pagelle e tabellino

SALERNITANA – EMPOLI: 2-4

RETI: 2′ Pinamonti (E), 11′ Cutrone (E), 13′ aut. Strandberg (E), 46′ Pinamonti (E), 47′ Ranieri (S), 55′ aut. Ismajli (S)

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec 5.5; Aya 5 (46′ Obi 6), Strandberg 4, Jaroszynski 4.5; Kechrida 6 (46′ Zortea 6.5), Di Tacchio 5, Kastanos 6.5, Ranieri 6; Ribery 7; Simy 5 (67′ Djuric 6), Gondo 6 (46′ Bonazzoli 6). A disposizione: Fiorillo, Russo, Gagliolo, Delli Carri, Schiavone, Vergani. Allenatore: Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 5.5 (46′ Tonelli 6), Ismajli 5.5, Luperto 6.5, Marchizza 5.5; Haas 6.5, Ricci 6.5, Bandinelli 6 (79′ Zurkowski s.v.); Henderson 7 (72′ Stulac 6); Pinamonti 8 (93′ La Mantia sv), Cutrone 7 (72′ Bajrami 6). A disposizione: Ujkani, Hvalic, Fiamozzi, Viti, Asllan, Parisi, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli.

AMMONITI: 33′ Stojanovic (E), 53′ Haas (E), 76′ Ranieri (S)

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma

La Salernitana resta così ferma a 4 punti fanalino di coda della classifica di Serie A, mentre l’Empoli sale a + 12. Nella prossima gara i campani affronteranno il Venezia, martedì 26 ottobre, in trasferta mentre i toscani saranno di scena in casa con l’Inter, mercoledì alle 20:45.