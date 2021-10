Quest’ultima è un’immagine paradisiaca, stavolta i fan di Aida Yespica saranno presto scottati dalla sua bellezza: tutto ciò “è emozionante”.

Attrice, modella e soubrette classe 1982 e dalla bellezza mozzafiato, la venezuelana Aida Yespica si trova al momento in Italia e più raggiante che mai. I primi anni 2000 accolgono la talentuosa Aida sul piccolo schermo con una standing ovation che lascerà il segno. Dopo aver esordito nella trasmissione del secondo canale Rai “Bulldozer”, la showgirl parteciperà da lì in avanti ad una sfarzosa serie di gettonate trasmissioni. E, in seguito, oltre ad un ruolo per il cinema in “Natale in crociera“, sarà scelta per prendere parte al cast di pellicole realizzate appositamente per la televisione.

Fra le sue più importanti presenze si può sicuramente ricordare una delle più iconiche, dove ha ricoperto il ruolo di valletta per “Lucignolo“, ma senza dimenticare al contempo il “Chiambretti Night“. Una delle ultime e più importanti apparizioni di Aida è stata invece di certo quella nei panni di concorrente alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2017.

