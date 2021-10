A “Ballando con le Stelle” potrebbe esserci un flirt in corso tra Andrea Iannone e la maestra Lucrezia Lando: scopriamo insieme ciò che è trapelato rispetto a questa coppia

Lucrezia Lando e Andrea Iannone potrebbero essere i nuovi Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La coppia di “Ballando con le Stelle“, nel corso delle prime due puntate della gara di ballo, ha dimostrato la medesima sintonia che, durante la passata edizione, era emersa tra l’attuale professore di “Amici” e la bella conduttrice della Rai.

La maestra è la campionessa in carica della trasmissione, essendosi classificata in prima posizione assieme all’ex allievo Gilles Rocca. Scopriamo insieme tutti i retroscena inerenti a questa coppia stellare, recentemente svelati dal portale Dagospia.

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta e la frase che spiazza: cresce l’eccitazione dei fan – FOTO

“Come Todaro e la Isoardi”: a “Ballando” i due ballerini beccati a flirtare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)

NON PERDERTI ANCHE —> Arisa, la dichiarazione bollente a “Domenica In”. Maria Venier è sconvolta

Il portale Dagospia ha parlato di una possibile liaison tra il celebre pilota Andrea Iannone e la sua maestra di ballo Lucrezia Lando. La coppia, durante i primi due appuntamenti di “Ballando con le Stelle”, ha dimostrato grande complicità in pista, così come in sala prove. I loro sguardi, che si sono cercati durante tutta la durata delle performances, non hanno potuto far a meno di insospettire giurati e commentatori a bordo campo. Di recente, il settimanale Gente ha anche immortalato Andrea e Lucrezia al di fuori della pista di “Ballando”, in atteggiamenti senza dubbio sospettosi.

Secondo Dagospia, tuttavia, potrebbe trattarsi di una montatura architettata per avere le luci dei riflettori puntate contro. Questo tipo di meccanismo ha infatti già dimostrato di funzionare, come rivela l’esperienza di molte altre coppie. Proprio lo scorso anno, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi ricevevano la medesima attenzione mediatica da parte dei siti di gossip, risultando la coppia più amata dell’intera edizione.

Quanto ci sia di vero in questo gossip, non ci è ancora concesso saperlo. Sicuramente, il ballo non potrà che far emergere un’eventuale passione tra i due concorrenti.