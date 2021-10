Arisa, la dichiarazione bollente a “Domenica In”: “Il mio maestro di ballo è…”. Maria Venier è sconvolta

La cantante Arisa, ospite di “Domenica In”, ha svelato che cosa pensa davvero del suo maestro di ballo Vito Coppola: le sue parole sono sconvolgenti

Nessuno avrebbe mai immaginato che la cantante Arisa, dopo aver lasciato la cattedra di “Amici”, si sarebbe rivelata un vero e proprio talento sulla pista di “Ballando con le Stelle“. L’artista, che ha detto addio a malincuore alla trasmissione di Maria De Filippi, desiderava con tutta sé stessa mettersi alla prova in un contesto a lei sconosciuto.

Come ballerina, Arisa sta dimostrando delle doti davvero incredibili. Quest’oggi, a “Domenica In”, Mara Venier si è a lungo complimentata con la sua ospite, prima di domandarle come vadano realmente le cose tra lei ed il maestro di ballo Vito Coppola. La risposta della cantante ha ammutolito tutti i presenti.

Arisa, la dichiarazione bollente a “Domenica In”: Mara Venier è sconvolta

Un esordio sicuramente entusiasmante per Arisa sulla pista di “Ballando con le Stelle“. La cantante, che non aveva minimamente fiducia nelle proprie capacità, sta dimostrando di avere la stoffa di una vera ballerina. Quest’oggi, a “Domenica In”, gli ospiti della Venier hanno lodato la performance della concorrente sulle note di “Psyco“, brano da lei stessa interpretato e che le ha permesso di esibirsi in un emozionante freestyle. Il giornalista Pierluigi Diaco, che ha confessato di fare il tifo per Arisa, l’ha addirittura definita la “Lady Gaga italiana“.

La conduttrice di “Domenica In” ha invece cercato di indagare in merito al rapporto tra la cantante ed il suo insegnante di ballo, Vito Coppola. “Com’è Vito? È nuovo all’interno della trasmissione vero?” – le ha domandato la Venier, a cui Arisa non ha mancato di rispondere con un’osservazione piuttosto colorita – “È un bonazzo!“. La concorrente ha anche spiegato alla presentatrice di sentirsi a proprio agio con il maestro: “Ho un ballerino che mi invidiano tutti, è eccezionale“.

Se queste sono le premesse, non vi sono dubbi che il percorso di Arisa e Vito possa continuare fino alle fasi finali. La stragrande maggioranza del pubblico, d’altra parte, sosterrà la cantante con ogni mezzo necessario.