La Regina Elisabetta sta male: le voci allarmanti sulla sua salute

La Regina Elisabetta ha vissuto dei giorni davvero difficili: in ritorno dopo il ricovero in ospedale, ha deciso di non seguire il consiglio dei medici

La Regina Elisabetta sta preoccupando tutti negli ultimi giorni. Tutto è cominciato quando, dopo una visita medica, è saltato fuori che la sovrana è stata costretta a rinunciare al suo drink serale dopo cena. Successivamente, è stato comunicato da Buckingham Palace che il suo viaggio in Irlanda del Nord è stato rimandato perché i medici le hanno consigliato di stare a riposo. E non è finita qua: nella giornata di mercoledì è stata portata in ospedale e ricoverata per precauzione. Tutto ciò ha allarmato i suoi sudditi.

La Regina Elisabetta preoccupa il mondo: le sue condizioni di salute

La Regina è ritornata a casa dopo il suo ricovero in ospedale e si è rimessa subito a lavoro, infrangendo non solo il consiglio dei suoi dottori ma anche quello del principe Filippo, morto lo scorso aprile. Infatti suo marito, prima di lasciarla da sola e spegnersi per sempre, aveva chiesto alla sua Lilibeth di rallentare un po’ il ritmo e prendersi cura di se stessa. Elisabetta, però, dopo 70 anni di lavoro ininterrotto non sa proprio come fare a starsene con le mani in mano. La sua famiglia è molto preoccupata per lei e i sudditi temono di vederla rinunciare anche ai prossimi impegni che la aspettano per la fine di questo mese. Questo lo scopriremo nei prossimi giorni, attendendo un possibile comunicato da parte di Buckingham Palace.

Tutti si augurano che la Regina si riprenda al più presto, ma i suoi 95 anni cominciano a farsi sentire e proprio l’ultima volta che è comparsa in pubblico, si è presentata con il bastone per la prima volta.