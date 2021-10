Carolina Di Monaco tragico epilogo, con lui finisce e si innamora di un’altra. Il nome

La vita sentimentale di Ernst di Hannover è sotto i riflettori, ora si sa tutto di lei: l’addio a Carolina di Monaco non passa inosservato.

Dalle nozze tra la principessa Carolina Di Monaco e Ernst di Hannover sono trascorsi ben ventidue anni, e la loro relazione ha sin dai suoi esordi lasciato che innumerevoli testate giornalistiche, dedite per lo più alla cronaca rosa, celebrassero il loro amore. A seguito di alcuni problemi giudiziari, e di un periodo complesso ed assai delicato, vissuto negli ultimi mesi dallo stesso Ernst, il loro matrimonio sembrerebbe essere ormai agli sgoccioli.

In queste settimane la nuova frequentazione del principe Ernst è uscita allo scoperto per via di alcuni scatti pubblicati da “Hola“, un noto settimanale spagnolo. Nonostante difatti l’unione ufficiale tra la primogenita di Ranieri III, Carolina, ed il tedesco Ernst sia ancora in auge, ciò non avrebbe vietato a quest’ultimo di proseguire in maniera definitiva per la sua strada, e con una celebre artista quarantottenne.

E’ finita con Carolina Di Monaco ed Ernst di Hannover riscopre l’amore, lei chi è?

Si tratta di Claudia Stilianopoulos, figlia d’arte e dell’alta società, nonché attualmente stabilitasi nella città di Madrid. La Stilianopoulos, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, si sarebbe guadagnata il titolo di un simbolo d’autentica rinascita e felicità per il principe tedesco. Il quale da anni non sarebbe infatti più apparso così spensierato agli occhi del pubblico.

L’amore tra i due avrebbe avuto il suo sodalizio in quel di Ibiza. Dove la nascente coppia sarebbe stata paparazzata a più riprese in momenti che accertano ormai ufficialmente il loro profondo feeling. Che quest’ultima notizia abbia finalmente incentivato la principessa a portare avanti l’intenzione spesso manifestata di proseguire nel divorzio?

Dopo il 2017, annata in cui già si era palesata con molta certezza tale eventualità, da parte della principessa. Ora, secondo alcune fonti a lei vicine, la separazione potrebbe essere sempre più all’ordine del giorno. Non resta dunque che rimanere in allerta per i futuri aggiornamenti.