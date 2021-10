Uno dei cantanti del celebre gruppo de “Il Volo” è apparso sul web in uno scatto con un attore italiano molto conosciuto. Cosa stavano facendo insieme

La musica italiana sta vivendo davvero un periodo di grande splendore a livello internazionale grazie al talento di due gruppi tanto diversi nello stile, quanto capaci di riempirci di orgoglio.

Uno di questi è rappresentato dai Maneskin ma prima di loro i ragazzi de Il Volo avevano già fatto il boom al di fuori dei nostri confini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (due tenori e un baritono) erano ancora degli adolescenti quando furono messi in insieme, quasi per caso, nel momento in cui si presentarono singolarmente alla competizione televisiva per giovani talenti “Ti lascio una canzone”. L’intuizione del regista Roberto Cenci fu vincente. Il gruppo ha raccolto negli anni consensi sempre più diffusi; hanno vinto nel 2015 il Festival di Sanremo con il brano “Grande amore”, sono arrivati terzi all’Eurovision Song Contest, sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto con la major statunitense Geffen, nominati più volte ai prestigiosi Latin Grammy Awards e hanno avuto l’onore di aprire i concerti del tour della super star Barbra Streisand.

Il Volo: Gianluca Ginoble beccato con un famoso attore italiano

Un improbabile duo è quello apparso nelle immagini del popolare social network Instagram. Nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti, di vedere in un selfie Gianluca Ginoble, il “bello” del gruppo de Il Volo, e il famoso attore comico, re dei Cinepanettoni, Massimo Boldi.

La foto è stata resa pubblica proprio sul profilo di quest’ultimo, autore dello scatto, scatenando i commenti dei fan increduli. Sorridenti e abbracciati posano in favore di camera. Ma cosa stanno combinando insieme?

Sono stati entrambi ospiti a Roma di un galà per Telethon e Croce Rossa in occasione del Festival del Cinema che si sta tenendo nella capitale e che terminerà domani, 24 ottobre: tanti i vip presenti schierati per raccogliere fondi contro le malattie rare.

Gianluca Ginoble non si è presentato da solo ma era in compagnia dei fidati amici e colleghi de Il Volo.

A voler fare una foto ricordo con loro non è voluta mancare nemmeno la showgirl Valeria Marini che ha condiviso il momento con soddisfazione sui suoi canali social.