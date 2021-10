Belen Rodriguez e Antonino, arriva il momento più doloroso: accade impensabile

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori da qualche mese della piccola Luna Marì: sembrerebbe però arrivato un momento doloroso per i due fidanzati

La coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese potrebbe star vivendo una crisi nera. Dopo l’arrivo della piccola Luna Marì lo scorso luglio erano apparsi molto felici e innamorati. Adesso però, secondo due personaggi vicini al mondo del gossip, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, i due non starebbero vivendo un momento felice.

Sulla pagina Instagram “Investigatore Social” di Rosica infatti si legge: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio Danelli”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: gli altri indizi della crisi

C’erano stati dei segnali nel recente passato che avevano fatto pensare a una rottura tra i due. Da tempo infatti non appaiono più in uno scatto insieme sui social network dal lontano 20 settembre, giorno del compleanno di Belen Rodriguez. Alcuni avevano pensato che la ragione fosse che entrambi volessero ritagliarsi uno spazio personale visto che praticamente Antonino è conosciuto più come il fidanzato dell’argentina 37enne che per propria notorietà.

La storia d’amore tra i due “belli e impossibili” è stata a lungo tempestata di critiche per la notevole differenza d’età. Lui infatti ha 26 anni. E inoltre alcuni hanno avuto da ridire perché l’arrivo della piccola Luna Marì è avvenuto a pochi mesi di distanza dall’inizio della relazione.

Molti pensano anche che Belen abbia lanciato nelle sue storie di Instagram anche un messaggio subliminale (ma neanche tanto) che segnerebbe la fine della loro relazione o almeno l’ inizio di crisi nera. L’argentina ha scritto infatti: “Usa l’amore come un ponte. Buonanotte”.

Belen Rodriguez è già madre di Santiago (8 anni), nato dalla relazione con il ballerino e presentatore di “Made in Sud” Stefano De Martino.