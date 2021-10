Maria De Filippi: ma come fa a essere così in forma? La dieta della regina di Mediaset

Maria De Filippi: energica e stacanovista presentatrice delle reti Mediaset. É sempre in splendida forma. Come fa a mantenere la linea nonostante fatica e impegni?

Se vi dicessimo che Maria De Filippi è alla soglia dei 60 anni ci credereste? Eppure, cari lettori, è proprio così. La regina delle reti Mediaset è nata il 5 dicembre del 1961 e tra poche settimane si appresterà a cambiare decina.

A guardarla non si direbbe affatto. La cura e l’eleganza non sono di certo caratteristiche che sfioriscono con l’avanzare inesorabile dell’età, e lei ne è assolutamente dotata. Quello che, invece, è ad appannaggio di pochi fortunati è un favorevole patrimonio genetico il quale è totalmente inutile se non supportato da un corretto stile di vita. Maria De Filippi è una donna impegnata e stacanovista, tuttavia non si trascura mai e i risultati si vedono, dimostrando che l’anagrafe può essere realmente accantonata. Scopriamo i suoi “segreti”.

Maria De Filippi: la dieta a cui si sottopone e il sacrifici fatti per amore di Maurizio Costanzo

“Queen Mary” (così è amichevolmente conosciuta la presentatrice Maria De Filippi) è attualmente impegnata su Canale 5 in diversi programmi che assorbono totalmente il suo tempo. Ha ripreso le redini della scuola televisiva “Amici”, allieta i pomeriggi e seda i battibecchi a “Uomini e donne” ed è nella giuria del frizzante talent show “Tú sí que vales”.

Come fa a mantenere la sua invidiabile linea? Semplicemente adottando uno stile di vita sano, non cedendo agli eccessi e armandosi di grande forza di volontà.

Il piatto principale della cucina italiana, la pasta, arricchisce la sua tavola solo una volta a settimana, utilizzando condimenti semplici, con pochi grassi e non troppo elaborati. La porzione ideale? Non più di 60 grammi.

I carboidrati non sono comunque del tutto banditi. Quotidianamente, infatti, mangia del pane accompagnandolo a carne bianca o pesce; bandita la carne rossa. Le verdure, invece, non mancano mai. Il suo frutto preferito è l’avocado.

Una dieta equilibrata va a braccetto anche con l’esercizio fisico che aiuta corpo e mente. Maria De Filippi fa quattro sedute a settimana crossfit, disciplina che le è stata suggerita dalla collega Belen Rodriguez. Aggiunge anche equitazione e tennis.

I dolci sono alimento raro, anche per venire incontro alle esigenze del marito, il famoso giornalista Maurizio Costanzo. “Manifesto il mio spirito di protezione anche obbligandolo a fare la dieta”, ha detto in passato Maria De Filippi. Costanzo soffre infatti di diabete e gli alimenti con troppi zuccheri non gli fanno di certo bene. Maria De Filippi è vigile riguardo la salute e lo aiuta nel suo percorso di benessere.